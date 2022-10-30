Стив Нэш назвал катастрофой очередное поражение «Бруклин Нетс»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (116:125).
По словам наставника, у игроков не было должного настроя на игру и отсутствовало желание вести борьбу за каждый мяч. По его мнению, из-за этого «Нетс» уступили сопернику в том числе и по выигранным подборам.
«Это была катастрофа. Как ещё можно сказать? Я не видел желания в глазах игроков. Не видел от нас борьбы, пассивность мешала нам брать подборы», — сказал Нэш на пресс-конференции после матча.
«Бруклин» неудачно начал новый сезон НБА. На счету команды лишь одна победа и пять поражений. В данный момент «Нетс» располагаются на 14-м месте в таблице Восточной конференции.
Леброн танцует на яхте во время тренировки.
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