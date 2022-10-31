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Дэвис обозначил позицию по выступлению Расселла Уэстбрука в этом сезоне НБА

Дэвис обозначил позицию по выступлению Расселла Уэстбрука в этом сезоне НБА
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об игре товарища по команде, разыгрывающего Расселла Уэстбрука в нынешнем сезоне НБА.

«То, как он со всем справляется, потрясающе», — сказал Дэвис в интервью после матча с «Денвер Наггетс».

Напомним, в матче с «Денвером» Лос-Анджелес одержал первую победу в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча закончилась со счётом 121:110. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (26 очков), Дэвис принёс команде 25 очка. В активе Уэстбрука 18 очков. Самым результативным у гостей стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету 23 очка, 14 подборов и шесть передач.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:

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