Леброн Джеймс отреагировал на историческое достижение в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА. В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн принёс своей команде 28 очков и провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, на счету которого было 1134 таких матча.



«Неплохо для парня, который пасует»», — написал Джеймс.



Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более он набирал в 1122 встречах.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: