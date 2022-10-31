Леброн Джеймс отреагировал на историческое достижение в НБА
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА. В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн принёс своей команде 28 очков и провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, на счету которого было 1134 таких матча.
«Неплохо для парня, который пасует»», — написал Джеймс.
Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более он набирал в 1122 встречах.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
Комментарии
- 31 октября 2022
-
14:55
-
14:31
-
14:15
-
13:31
-
13:02
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:55
-
10:48
-
10:02
-
08:00
-
07:00
-
05:29
-
03:37
-
03:20
-
00:26
-
00:11
- 30 октября 2022
-
22:45
-
22:03
-
21:52
-
20:51
-
19:50
-
18:58
-
18:51
-
17:57
-
17:46
-
16:29
-
15:43
-
15:24
-
14:26
-
13:52
-
13:28
-
13:04
-
12:52
Партнерский контент