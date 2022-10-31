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Леброн Джеймс отреагировал на историческое достижение в НБА

Леброн Джеймс отреагировал на историческое достижение в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где прокомментировал собственный рекорд в НБА. В недавнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» Леброн принёс своей команде 28 очков и провёл 1135-й матч в профессиональной карьере, в которых набирал 20 очков и более. Это стало рекордом НБА. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Карлу Мэлоуну, на счету которого было 1134 таких матча.

«Неплохо для парня, который пасует»», — написал Джеймс.

Третьим по этому показателю идёт шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата Карим Абдул-Джаббар. 20 очков и более он набирал в 1122 встречах.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

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