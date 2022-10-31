Владимир Гомельский назвал тренера Евролиги с «явно завышенной самооценкой»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о главном тренере «Анадолу Эфес» и национальной команды Турции Эргине Атамане.
«Как сам Атаман считает свои заслуги, я не знаю. Но у этого отличного тренера явно завышенная самооценка», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в финале минувшего розыгрыша Евролиги «Анадолу Эфес» под руководством Эргина Атамана нанёс поражение мадридскому «Реалу» (58:57) и во второй раз подряд стал победителем самого престижного клубного турнира континента. В настоящий момент турецкая команда занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе семь очков.
«Зенит» в концовке уступил «Анадолу Эфес» в товарищеском турнире:
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