Владимир Гомельский назвал тренера Евролиги с «явно завышенной самооценкой»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о главном тренере «Анадолу Эфес» и национальной команды Турции Эргине Атамане.



«Как сам Атаман считает свои заслуги, я не знаю. Но у этого отличного тренера явно завышенная самооценка», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в финале минувшего розыгрыша Евролиги «Анадолу Эфес» под руководством Эргина Атамана нанёс поражение мадридскому «Реалу» (58:57) и во второй раз подряд стал победителем самого престижного клубного турнира континента. В настоящий момент турецкая команда занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе семь очков.

«Зенит» в концовке уступил «Анадолу Эфес» в товарищеском турнире: