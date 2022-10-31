Главный тренер «Лейкерс» сказал, как уговорил Уэстбрука стать запасным

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, как уговорил разыгрывающего Расселла Уэстбрука сесть на скамью запасных.

«Я сказал ему: «Поверь в меня, братан. Я предоставлю тебе возможность добиться успеха. Но ты должен поставить команду на первое место. Речь не идёт обо «мне» или «моём». Это должно быть «мы» и «наше», – приводит слова функционера издание Clutch Points.

Напомним, сегодня, 31 октября, «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, в домашнем матче обыграв со счётом 121:110 «Денвер Наггетс». Уэстбрук стал одним из самых результативных игроков команды, набрав 18 очков.

Ранее эксперт издания Sports Illustrated Крис Мэннинкс выразил мнение, что Уэстбрук проводит последний сезон в НБА.

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