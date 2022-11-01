Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«Мы начали сезон с шести побед, и эта игра даст нам понять, действительно ли мы хороши, какого прогресса достигли на данный момент. Надеюсь, это будет матч, который понравится всем любителям баскетбола в России», — цитирует Райковича официальный сайт лиги.
Встреча между армейцами и «Зенитом» состоится сегодня, 1 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.
Ранее известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что северомакедонский наставник ЦСКА Эмил Райкович склонен больше доверять игрокам, чем предыдущий главный тренер армейцев, грек Димитрис Итудис.
Новость по темеГомельский объяснил разницу между Райковичем и Итудисом
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