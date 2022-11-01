В США прервали матч из-за выкриков «Оружие!» Сын Леброна Джеймса спасался бегством

В ходе выставочного матча в Вашингтоне с участием сына звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни случился экстраординарный эпизод. В какой-то момент часть болельщиков на трибунах устроила перепалку, которая вскоре переросла в драку. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Тарек Фаттал.



Когда прозвучали крики «Оружие! Оружие!», многие присутствующие на баскетбольной площадке принялись в панике убегать. Был среди них и Бронни. Матч прервали по соображениям безопасности.

Сын Леброна Джеймса спасался бегством из-за выкриков «Оружие!»:

Вскоре на место происшествия приехала полиция, которая оружия ни у кого не обнаружила.