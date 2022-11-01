Гомельский высказался о пожизненном отстранении Эртеля от сборной Франции из-за «Зенита»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о решении Французской федерации баскетбола навсегда отстранить разыгрывающего «Зенита» Томаса Эртеля. О таком шаге федерации ранее рассказал её глава Жан-Пьер Сьюта.
«Отстранение Томаса Эртеля — решение, в котором нет никаких сюрпризов. Он подписал бумагу, чтобы выступить за сборную Франции, — в итоге завоевал с командой серебряные медали чемпионата Европы. Эртель знал о предложении от «Зенита», с которым и подписал контракт. Федерация Франции пошла на принцип. Ну, пошла и пошла. А что они ещё могли сделать? Никакой сенсации нет. Не стоит уделять внимание данному факту», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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