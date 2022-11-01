Инсайдер назвал позицию «Бостона» по назначению отстранённого Име Удоки в «Бруклин»

«Бостон Селтикс» не будет требовать компенсации от «Бруклин Нетс» и позволит Име Удоке подписать соглашение с клубом из Нью-Йорка. Об этом сообщил известный инсайдер Крис Сайнс со ссылкой на источник в лиге.
Напомним, 1 ноября стало известно об увольнении Стива Нэша, который возглавлял «Нетс» с 2020 года. Позже появилась информация, что клуб рассматривает в качестве основного кандидата на пост главного тренера временно отстранённого от работы наставника «Селтикс» Име Удоку. 45-летний специалист был временно отстранён от деятельности за интимные отношения с сотрудницей клуба.
Нынешний сезон складывается для «Бруклина» неудачным образом. Команда начала сезон с показателями 2-5 в графе «победы – поражения» и на данный момент занимает 12-е место в Восточной конференции НБА.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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