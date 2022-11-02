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Стив Нэш сделал заявление после увольнения из «Бруклина»

Стив Нэш сделал заявление после увольнения из «Бруклина»
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48-летний канадский специалист Стив Нэш разместил первый пост после увольнения из клуба НБА «Бруклин Нетс». Напомним, Нэш покинул «Бруклин» вчера, 1 ноября.

«Большое спасибо Джо и Кларе Цай, а также Шону Марксу за возможность трудиться в «Бруклине» в качестве главного тренера. Это был невероятный опыт со множеством вызовов, за что я очень благодарен. Я получал удовольствие, находясь в команде. Особую благодарность хотелось бы выразить тренерскому штабу. И, наконец, спасибо Бруклину и всем болельщикам. Для моей семьи это место стало домом.

Желаю «Нетс» дальнейших успехов, буду и впредь болеть за команду», — говорится в заявлении Нэша.

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