«Привыкайте». Дюрант высказался о потерях мяча в игре с «Чикаго»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Бруклин Нетс» американский форвард Кевин Дюрант прокомментировал свои ошибки в матче с «Чикаго Буллз», который состоялся сегодня, 2 ноября.

Напомним, «Нетс» уступили со счётом 99:108, потерпев дебютное поражение после увольнения главного тренера коллектива Стива Нэша. Дюрант совершил шесть потерь.

«Каждую игру меня удерживают пять игроков, из-за чего я теряю мяч. Я пытаюсь быть агрессивным и пытаюсь создавать моменты. Меня стараются сдерживать всей командой на протяжении сезона, так что привыкайте к моим потерям», – приводит слова баскетболиста издание Newsday.

Ранее в интервью Дюрант отреагировал на увольнение Стива Нэша.

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