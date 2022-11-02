Беверли похвалил Уэстбрука за решение сесть на скамью запасных

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли похвалил Расселла Уэстбрука за решение сесть на скамью запасных.
«Расс — большой профессионал. Он профи с большой буквы. Дело не в том, кто начинает игру, а в том, кто её заканчивает. Притом что он находится во втором составе, у него, очевидно, появляется возможность больше играть с мячом, потому что в старте основное игровое время будет у Леброна и Дэвиса. Я рад, что Уэстбрук в этом вопросе принял сторону команды и таким способом усилил нас. Мы сможем добиться успеха, если продолжим в том же духе», — приводит слова Беверли Fadeaway World.
31 октября «Лейкерс» прервали серию из пяти поражений подряд, в домашнем матче обыграв со счётом 121:110 «Денвер Наггетс». Уэстбрук стал одним из самых результативных игроков команды, набрав 18 очков.
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