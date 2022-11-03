Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Категорически нет». В «Бруклине» опровергли слухи о назначении Име Удоки

«Категорически нет». В «Бруклине» опровергли слухи о назначении Име Удоки
Комментарии

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс опроверг слухи о том, что команду может возглавить Име Удока, который перед началом сезона был отстранён от работы главным тренером «Бостон Селтикс».

Ранее сообщалось, что Удока может занять пост Стива Нэша, который был отправлен в отставку.

«Категорически нет. Кого мы ищем? Нам нужен лидер. Кто-то, у кого есть уравновешенность, харизма и ответственность. Неважно, кого вы нанимаете на работу в клуб, будь то тренер или стажёр, в любом случае вы узнаёте о его прошлом, о прошлых и нынешних отношениях, чтобы убедиться, что именно этот человек — тот, кто вам нужен», — приводит слова Маркса Basket News.

Име Удока в прошлом сезоне вывел «Бостон» в финал НБА, где клуб проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

Новость по теме
Назван кандидат на замену уволенному Стиву Нэшу в «Бруклине»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022