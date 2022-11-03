«Категорически нет». В «Бруклине» опровергли слухи о назначении Име Удоки

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс опроверг слухи о том, что команду может возглавить Име Удока, который перед началом сезона был отстранён от работы главным тренером «Бостон Селтикс».



Ранее сообщалось, что Удока может занять пост Стива Нэша, который был отправлен в отставку.



«Категорически нет. Кого мы ищем? Нам нужен лидер. Кто-то, у кого есть уравновешенность, харизма и ответственность. Неважно, кого вы нанимаете на работу в клуб, будь то тренер или стажёр, в любом случае вы узнаёте о его прошлом, о прошлых и нынешних отношениях, чтобы убедиться, что именно этот человек — тот, кто вам нужен», — приводит слова Маркса Basket News.



Име Удока в прошлом сезоне вывел «Бостон» в финал НБА, где клуб проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

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