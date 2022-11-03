«Милуоки» повторил лучший старт в клубной истории

«Милуоки Бакс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации обыграл на своей площадке «Детройт Пистонс» со счётом 116:91.
Главным героем встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, сделавший дабл-дабл — 32 очка и 12 подборов.
«Милуоки», таким образом, повторил лучший старт в клубной истории, выиграв во всех семи стартовых турах. Ранее «Бакс» дважды удавалось стартовать так же хорошо — в сезоне-1971/1972 и в сезоне-2018/2019.
На данный момент «Милуоки» — единственная команда лиги, которая не потерпела ещё ни одного поражения с начала нового сезона.
В прошлом сезоне «Бакс» заняли третье место в регулярном чемпионате Восточной конференции, а затем проиграли в четвертьфинале будущему финалисту НБА «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.
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