Главный тренер «Лейкерс»: хочу, чтобы Уэстбрук поборолся за звание лучшего запасного

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о перспективах звёздного разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука в нынешнем сезоне.



Уэстбрук по ходу нынешнего сезона был переведён во вторую пятёрку и последние игры начинал на скамейке.



«Я хочу, чтобы Уэстбрук поборолся за звание лучшего запасного сезона, это одна из моих целей. Так почему бы нам не начать работать над этим прямо сейчас?» — приводит слова Хэма журналист Майк Труделл в своих социальных сетях.



В последней игре регулярного чемпионата «Лейкерс» в овертайме обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 120:117 и, таким образом, одержали свою вторую победу в сезоне.



Уэстбрук, вышедший со скамейки, в итоге провёл на площадке 25 минут, за которые набрал 13 очков, совершил семь подборов и отдал девять результативных передач.

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