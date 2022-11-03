Бывшая жена обвинила Дуэйна Уэйда в том, что он заставил их ребёнка сменить пол ради денег

Трёхкратного чемпиона НБА, прославленного баскетболиста Дуэйна Уэйда обвинили в том, что он заставил своего ребёнка сменить пол ради финансовой выгоды. Об этом сообщила бывшая жена баскетболиста Шивон Фанчес-Уэйд.



«Уэйд сказал мне, что он намеревается сделать нашего ребёнка очень известным из-за проблем с именем и полом, а также сообщил мне, что с этим будут связаны общественные одобрения, и, как следствие, контракты. У меня есть опасения, что он может оказывать давление на нашего ребёнка, чтобы он выходил на передний план с изменением имени и пола, чтобы извлечь выгоду от контрактов с рекламными компаниями», — приводит слова Фанчес-Уэйд Sport Bible.



Примечательно, что мать называет своего ребёнка по имени «Зайон», а не «Зайя».



Согласно судебным документам, утверждается, что Уэйд «может получать прибыль от этой ситуации, посредством контрактов и маркетинга, включая сделку с Disney».



Примечательно, что развод Шивон Фанчес-Уэйд получился достаточно скандальным. В 2013 году, через три года после подписания бумаг о разводе, женщина устроила акцию протеста на улицах Чикаго. Фанчес на одной из площадей изображала бездомную, заявляя об отсутствии поддержки со стороны Уэйда. В итоге Уэйд выплатил экс-супруге около пяти миллионов долларов, при том, что ещё при разводе по суду женщине достался $ 1 млн плюс $ 25 тыс. ежемесячно.



При этом Уэйд настаивал на том, чтобы условия встречи Фанчес с детьми из-за нестабильного психического состояния их матери были изменены.



В 2012 году Шивон арестовывали по обвинению в покушении на похищение их ребёнка, на тот момент ещё не сменившего пол.



Напомним, в 2019 году стало известно, что его сын Зайон заявил, что он трансгендер, и попросил называть его Зайей. Баскетболист, работавший в то время над документальным фильмом о своей жизни, не сразу решился на то, чтобы поведать в нём об истории Зайи.



Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.

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