Бэйлесс: Леброн набирает обороты, чтобы стать худшим по трёхочковым в НБА за сезон

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» Леброн набрал 20 очков, при этом не реализовал ни одного трёхочкового броска.



«Леброн Лебрик снова и снова — 0-7 из-за пределов трёхочковой линии. Джеймс набирает обороты, чтобы в итоге стать худшим снайпером НБА по трёшкам за сезон. Может, он должен прекратить стрелять из-за дуги?» — написал Бэйлесс.



Напомним, «Лейкерс» обыграли «Пеликанс» со счётом 120:117 (ОТ). Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Лонни Уокер (28 очков).

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: