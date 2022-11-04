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Никола Йокич отреагировал на то, что превзошёл достижение Уилта Чемберлена

Никола Йокич отреагировал на то, что превзошёл достижение Уилта Чемберлена
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметил вклад партнёров по команде, без которых он бы не смог обойти легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов.

Сербский баскетболист в матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (122:110) набрал 15 очков, сделал 13 подборов, отдал 14 результативных передач и вышел в итоге на первое место среди центровых по количеству трипл-даблов.

После игры команда поздравила Николу с этим достижением, подарив ему мяч с автографами всех игроков «Наггетс».

«Круто, что получилось установить такое достижение, но это не только мой успех. Я бы не добился этого без своих товарищей по команде. Однажды, когда я открою шкафчик, в котором будет лежать этот мяч, вспомню всех партнёров, с которыми выходил на паркет», — приводит слова Йокича Clutch Points.

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