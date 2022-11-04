Никола Йокич отреагировал на то, что превзошёл достижение Уилта Чемберлена

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отметил вклад партнёров по команде, без которых он бы не смог обойти легендарного Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов.

Сербский баскетболист в матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (122:110) набрал 15 очков, сделал 13 подборов, отдал 14 результативных передач и вышел в итоге на первое место среди центровых по количеству трипл-даблов.

После игры команда поздравила Николу с этим достижением, подарив ему мяч с автографами всех игроков «Наггетс».

«Круто, что получилось установить такое достижение, но это не только мой успех. Я бы не добился этого без своих товарищей по команде. Однажды, когда я открою шкафчик, в котором будет лежать этот мяч, вспомню всех партнёров, с которыми выходил на паркет», — приводит слова Йокича Clutch Points.

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