«Нынешний Сабонис». Дэвид Блатт — об игроке НБА

Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт рассказал об игроке, которого больше всего хотел бы тренировать. По словам специалиста, таким человеком является член Зала славы ФИБА и НБА, легендарный литовский центровой Арвидас Сабонис.

Блатт отметил, что на данный момент ближе всего к Сабонису по уровню игры и мастерства подобрался центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

«Я бы хотел тренировать Арвидаса Сабониса. Если бы не его две очень серьёзные травмы стопы, он действительно стал бы одним из величайших игроков всех времён. У нас играет нынешний Сабонис, Никола Йокич, который ближе всего к Арвидасу. Но для меня Сабонис был и всегда будет величайшим спортсменом, которого я когда-либо видел», — цитирует Блатта Basket News.

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