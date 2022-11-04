Адокат Примо: Джошуа стал жертвой психолога, которая играет на расистских страхах

Адвокат экс-защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джошуа Примо ответил на обвинения бывшего спортивного психолога команды, которая заявила, что игрок неоднократно проявлял перед ней эксгибиционизм.

Психолог обратилась в суд с иском, в котором было сказано, что 19-летний защитник девять раз демонстрировал перед девушкой свои половые органы во время сеансов консультирования. Официальные лица клуба знали об этой ситуации, однако никак не реагировали на жалобы со стороны психолога.

«Примо — 19-летний игрок НБА, который всю жизнь страдал от травм и проблем. Сейчас он стал жертвой спортивного психолога его бывшей команды, которая играет на уродливых стереотипах и расистских страхах ради собственной финансовой выгоды», — приводит слова адвоката NBA Central.

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