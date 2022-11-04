Леброн Джеймс рассказал о проблемах со здоровьем во время Хэллоуина
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых пропустил вечеринку в честь Хэллоуина.
После победного матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:117), который прошёл вчера, 3 ноября, Леброн признался, что до этого пролежал три дня в кровати из-за болезни.
«Мне стало лучше, но сегодня был первый день, когда я смог встать с постели после воскресной игры. Я пропустил вечеринку в честь Хэллоуина, которые в итоге праздновали без меня. Сейчас я вновь пойду спать, чтобы наверняка выздороветь. Я пролежал в постели с воскресенья, потому что тело приказало «приковать себя к кровати», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.
Сын Леброна Джеймса спасался бегством из-за выкриков «Оружие!».
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