Леброн Джеймс рассказал о проблемах со здоровьем во время Хэллоуина

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых пропустил вечеринку в честь Хэллоуина.

После победного матча с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:117), который прошёл вчера, 3 ноября, Леброн признался, что до этого пролежал три дня в кровати из-за болезни.

«Мне стало лучше, но сегодня был первый день, когда я смог встать с постели после воскресной игры. Я пропустил вечеринку в честь Хэллоуина, которые в итоге праздновали без меня. Сейчас я вновь пойду спать, чтобы наверняка выздороветь. Я пролежал в постели с воскресенья, потому что тело приказало «приковать себя к кровати», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.

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