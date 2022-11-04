Пол Джордж взял на себя ответственность за серию поражений «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж признался, что на фоне неудачного старта команде следует изменить подход к делу и начать лучше играть в баскетбол.

Джордж также берёт на себя ответственность за такой результат. «Клипперс» идут на 11-м месте в Западной конференции, имея четыре победы и столько же поражений.

«Беру на себя всю ответственность за команду и нашу серию поражений на старте. Мы не смогли хорошо начать сезон, у нас давно не было такого плохого старта. Независимо от нашего состава я всегда способен выходить на площадку, играть и помогать команде добиваться побед. Поэтому я многое взял на себя — ответственность за качество игры и результат на старте сезона.

Мы должны изменить ситуацию и начать лучше играть. Все должны посмотреть на себя и понять, что они могут сделать для команды. Понять, что могут привнести в игру, как повысить её интенсивность и поднять уровень. Мы должны лучше играть в баскетбол, и на этом точка», — приводит слова Джорджа The Athletic.

Новость по теме Владимир Гомельский ответил на вопрос о проблемах «Клипперс» на старте сезона НБА

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: