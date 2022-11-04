Сергей Моня рассказал, почему быстро принял решение о возвращении в «Зенит»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Моня признался, что почти сразу согласился вернуться в клуб, когда ему сообщили о такой возможности. Баскетболист уже выступал за команду в прошлом сезоне, однако по его окончании с игроком не стали продлевать соглашение. С того момента Сергей находился в статусе свободного агента.

«Всё произошло очень быстро. Мой агент Вадим Михалевский позвонил, сказал, что есть заинтересованность из «Зенита», потому что в клубе травмировались несколько игроков. Он спросил у меня, согласен я или нет, я подумал и сказал, что да. Созвонились с руководством клуба, сказали, что завтра тренировка в 12:30. Ну и всё: собрал вещи и утром прилетел сразу на тренировку.



Понравилась атмосфера, город, коллектив, болельщики, эти незабываемые эмоции, когда мы выиграли Единую лигу ВТБ. Силы, желание и здоровье позволяют, поэтому почему нет? Второй раз звать не будут (улыбается). С удовольствием приехал и надеюсь помочь команде, буду делать всё для этого», — приводит слова Мони пресс-служба «Зенита».

Новость по теме «Зенит» объявил о возвращении Сергея Мони

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой Лиги ВТБ.