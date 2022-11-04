Экс-игрок НБА обвинил лигу в двойных стандартах после отстранения Кайри Ирвинга

Экс-форвард «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом раскритиковал НБА и, в частности, комиссара лиги Адама Сильвера за двойные стандарты после отстранения разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в своих соцсетях.

Ранее Сильвер осудил поступок Ирвинга и призвал его принести извинения за содеянное. Энес считает, что его отчислили из НБА за критику политики Китая в отношении уйгуров.

«Если вы называете Китай виновным в продолжающемся геноциде мусульман, вас выгоняют из НБА, но если вы продвигаете фильм, в котором говорится, что евреи поклоняются сатане, вы можете купить извинения. Двойные стандарты во всей своей красе. Позор НБА и Адаму Сильверу за то, что они выбирают, когда им стоит заботиться о правах человека», — приводит слова Кантера Fadeaway World.

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