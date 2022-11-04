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Иван Ухов высказался о выступлении УНИКСа и «Зенита» на старте сезона Единой лиги ВТБ

Иван Ухов высказался о выступлении УНИКСа и «Зенита» на старте сезона Единой лиги ВТБ
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Защитник ЦСКА Иван Ухов высказался о форме конкурентов на старте сезона Единой лиги ВТБ.

«Игры с «Зенитом» показывают, что они также будут бороться за чемпионство. В межсезонье они набрали качественных исполнителей и, самое важное, сохранили тренера Хавьера Паскуаля. Пока они не в лучших кондициях, но их стоит уважать. Уверен, что они ещё покажут свой уровень, когда вернутся все травмированные.

УНИКС сохранил главного тренера. На замену статусным легионерам взяли не менее сильных исполнителей. Рейнольдс, Мэйкон, Лабери… Этот состав не уступает по силе прошлогоднему. У них качественная скамейка, сильный русский костяк. Перасович использует широкую ротацию. Поэтому не удивлён, что они также идут без поражений», — приводят слова Ивана Ухова «Известия».

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