Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» высказался о скандале вокруг Кайри Ирвинга

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» высказался о скандале вокруг Кайри Ирвинга
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о скандале вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который был дисквалифицирован на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях.

«Каждое сказанное слово имеет значение. Это действительно так. И в современном обществе, в эпоху социальных сетей, когда информация моментально распространяется по всему миру и мгновенно может набирать 5 миллионов просмотров, каждый комментарий имеет значение.

Наше общество должно более внимательно относиться к таким вещам. Мы не можем просто принимать высказывания, которые являются оскорбительными для большинства людей. И очень важно, чтобы человек всегда думал перед тем, как сделать какую-либо публикацию. Неважно, являешься ли ты профессиональным спортсменом или нет», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Новость по теме
Стив Керр прокомментировал пятое поражение «Голден Стэйт Уорриорз» подряд

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022