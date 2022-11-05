Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» высказался о скандале вокруг Кайри Ирвинга

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о скандале вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, который был дисквалифицирован на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях.
«Каждое сказанное слово имеет значение. Это действительно так. И в современном обществе, в эпоху социальных сетей, когда информация моментально распространяется по всему миру и мгновенно может набирать 5 миллионов просмотров, каждый комментарий имеет значение.
Наше общество должно более внимательно относиться к таким вещам. Мы не можем просто принимать высказывания, которые являются оскорбительными для большинства людей. И очень важно, чтобы человек всегда думал перед тем, как сделать какую-либо публикацию. Неважно, являешься ли ты профессиональным спортсменом или нет», — приводит слова Керра Fadeaway World.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА.
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