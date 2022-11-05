Защитник ЦСКА рассказал, следит ли за Евролигой в условии отстранения российских команд
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Защитник московского ЦСКА Иван Ухов ответил на вопрос, скучает ли по участию команды в Евролиге. Напомним, российские клубы в марте этого года были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине до дальнейшего уведомления.
«Конечно, хотелось бы продолжать участвовать в главном баскетбольном турнире Старого Света. Но имеем то, что имеем. К сожалению, от нас ничего не зависит. Я продолжаю следить за турниром. Смотрю хайлайты, по возможности стараюсь смотреть матчи целиком. Получают от этого удовольствие. В клубах произошли перемены, в этом году много претендентов на титул, борьба за него будет очень горячей», — приводит слова Ухова «Известия».
Новость по темеИван Ухов высказался о выступлении УНИКСа и «Зенита» на старте сезона Единой лиги ВТБ
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой Лиги ВТБ.
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