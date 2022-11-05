Яннис Адетокунбо оценил лучший в истории старт «Милуоки»

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо оценил самый успешный старт команды в регулярном чемпионате НБА.
«Здорово быть частью этого успеха, но не стоит придавать этому большое значение. Я очень счастлив играть в этой команде, с которой мы смогли начать сезон с серией 8-0. Круто, что мы вырабатываем хорошие привычки», — приводит слова Адетокунбо ESPN AR.
Сегодня, 5 ноября, «олени» обыграли на выезде «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 115:102, одержав таким образом восьмую победу подряд с начала сезона. Для «Бакс» это самый успешный старт в истории клуба. До этого года «Милуоки» дважды удавалось выиграть семь матчей подряд — в сезоне-1971/1972 и в сезоне-2018/2019. В текущем сезоне «Бакс» остаются единственной командой, идущей без поражений.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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