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Инсайдер ESPN: Бен Симмонс разочаровал Кевина Дюранта и других игроков «Нетс»

Инсайдер ESPN: Бен Симмонс разочаровал Кевина Дюранта и других игроков «Нетс»
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс ещё далёк от того момента, когда вновь сможет стать одним из тех игроков, которые «держат» раздевалку.

Войнаровски отметил, что из-за полученной травмы Симмонс разочаровал многих игроков команды, в том числе лидера «Нетс» Кевина Дюранта. Бен неоднократно получал критику за качество игры на старте сезона. Вчера стало известно, что игрок пропустит как минимум два матча из-за проблем с коленом.

«Бен Симмонс стал источником разочарования для Кевина Дюранта и других игроков «Нетс», потому что не смог остаться на паркете (из-за травмы) - но и до этого он показал, что ему ещё далеко до возвращения в стан влиятельных игроков», — приводит слова Войнаровски Clutch Points.

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