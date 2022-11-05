Американский защитник ЦСКА: люди в России более приветливые, чем многие думают

Защитник ЦСКА Даллас Мур поделился впечатлениями от жизни в России. Напомним, американский баскетболист заключил контракт с армейцами в конце августа этого года.
«Первое, что я узнал о России — это то, что здесь холодно (смеётся). Люди здесь более приветливые, чем многие думают. В Москве классно, клуб во многом помогает. Игроки и персонал не оставляют меня одного. Мне здесь нравится.
Я был восхищён приглашением в ЦСКА. Это один из лучших клубов в европейском баскетболе, если не лучший. Если кто-то говорит, что играл или играет за ЦСКА, это большое достижение. Я рад, что оказался здесь.
Москва — классный город. Здесь есть чем заняться. Город огромный, у меня было немного времени, чтобы прогуляться. Я много времени потратил на переезд. Сначала жил в отеле, теперь в квартире. Сейчас времени стало больше, хочу увидеть Красную площадь и всё остальное. Парни мне рассказали, куда можно пойти. Особенно круто, что много мест с американской культурой, кухней. Когда ты далеко от дома, этого не хватает», — сказал Мур в интервью пресс-службе клуба.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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