Симмонс: я сто процентов поеду на ОИ-2024. Но не позволю никому указывать, что мне делать

Австралийский защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал, что хочет сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).



«Конечно, я хотел поехать на Олимпийские игры в Токио и сыграть с Данте Экзамом, Джо Инглсом и Пэтти Миллсом, но я был в плохом состоянии и поэтому там не появился.



Хочу ли я играть за Австралию? Конечно. Сыграю ли я когда-нибудь? Сто процентов. Я поеду на Олимпиаду. Это не вопрос – это моя мечта. Но я не позволю никому указывать мне, когда и как мне что-то делать», – приводит слова Симмонса The Sydney Morning Herald.



В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 26-летний защитник провёл шесть матчей.

Новость по теме Инсайдер ESPN: Бен Симмонс разочаровал Кевина Дюранта и других игроков «Нетс»

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: