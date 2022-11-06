Симмонс: я сто процентов поеду на ОИ-2024. Но не позволю никому указывать, что мне делать
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Австралийский защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал, что хочет сыграть за национальную сборную на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).
«Конечно, я хотел поехать на Олимпийские игры в Токио и сыграть с Данте Экзамом, Джо Инглсом и Пэтти Миллсом, но я был в плохом состоянии и поэтому там не появился.
Хочу ли я играть за Австралию? Конечно. Сыграю ли я когда-нибудь? Сто процентов. Я поеду на Олимпиаду. Это не вопрос – это моя мечта. Но я не позволю никому указывать мне, когда и как мне что-то делать», – приводит слова Симмонса The Sydney Morning Herald.
В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 26-летний защитник провёл шесть матчей.
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