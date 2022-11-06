Легенда «Голден Стэйт» назвал лучших игроков современной НБА

Крис Маллин, легендарный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» и член Зала Cлавы, рассказал о том, кто является лучшим игроком в современной лиге.
«На данный момент двумя лучшими игроками НБА являются Яннис Адетокумбо и Стеф Карри. Лучшие и точка. Я даже не собираюсь тратить время на обсуждения», — приводит слова Маллина Fadeaway World.
В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Уорриорз», Карри стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, сделав семь подборов и семь передач.
5 ноября «Милуоки» обыграли на выезде «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 115:102, одержав таким образом восьмую победу подряд с начала сезона. Для «Бакс» это самый успешный старт в истории клуба. До этого года «оленям» дважды удавалось выиграть семь матчей подряд — в сезоне-1971/1972 и в сезоне-2018/2019. В текущем сезоне «Бакс» остаются единственной командой, идущей без поражений.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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