Центровой МБА Клюев: нам некого бояться. Мы молодые игроки, нам нужно доказывать

Центровой ПБК МБА Сергей Клюев высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (82:74).

«Знали, что нам предстоит тяжёлый матч, в котором будет идти борьба за каждый мяч. В составе «Самары» много высококлассных игроков, но мы провели хороший разбор соперника и были готовы.

Откуда у нашей команды такая дерзость? А кого нам бояться? Мы молодые игроки, нам нужно доказывать, что способны играть на одном уровне с лучшими командами! Можно уступить, но бояться точно не надо.

Подготовка проходила как обычно. Отдохнули после выезда в Нижний Новгород, посмотрели видео своего матча, потом разбирали сильные и слабые стороны «Самары», чтобы понять, где нужно подстраховать партнёров, а где есть шанс продавить оппонента. Тренеры дали нам максимум информации, а мы выполнили задачу на паркете», — приводит слова Клюева пресс-служба команды.