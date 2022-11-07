Грег Попович высказал мнение о перспективах «Клипперс»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мыслями о клубе «Лос-Анджелес Клипперс». По мнению Поповича, у команды хорошее будущее, если она не будет терять игроков из-за травм.



«Клипперс» — хорошая команда, которая навязывает борьбу на площадке. Тайрон Лю проделывает отличную работу. Они играют усердно, они бескорыстны, они явно талантливы, у них большое будущее, им просто нужно сделать так, чтобы все были здоровы, и тогда они действительно чего-то добьются», — приводит слова Поповича iHeartRadio.



Напомним, «Спёрс» и «Клипперс» встречались 5 ноября. Победу со счётом 113:106 (28:18, 26:40, 28:28, 31:20) одержали баскетболисты «Лос-Анджелеса».

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