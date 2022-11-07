Харрис рассказал о задачах «Сиксерс» при отсутствии лидера команды Хардена
Поделиться
Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис высказался об играх без лидера команда Джеймса Хардена. Напомним, Харден получил повреждение, из-за чего будет вынужден пропустить один месяц. У игрока было диагностировано растяжение сухожилия правой стопы.
«На данный момент цель команды состоит в том, чтобы выяснить, как продолжить развивать нашу химию, а также найти способы побеждать в матчах», – приводит слова Харриса в своих социальных сетях обозреватель Кит Помпеи.
Харден получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:121). За время, проведённое на площадке, Джеймс набрал 24 очка, совершил 5 подборов и отдал 10 передач.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Новость по темеЛидер «Филадельфии» Джеймс Харден получил травму
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
16:43
-
15:51
-
14:26
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:12
-
11:37
-
10:22
-
10:09
-
09:53
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
04:19
-
02:18
-
00:50
- 6 ноября 2022
-
23:42
-
23:37
-
21:34
-
21:29
-
20:57
-
20:52
-
20:26
-
19:53
-
19:10
-
17:50
-
16:50
-
16:04
-
15:31
-
15:00
-
14:38
-
14:21
-
14:06
-
13:51
Партнерский контент