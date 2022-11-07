Харрис рассказал о задачах «Сиксерс» при отсутствии лидера команды Хардена

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис высказался об играх без лидера команда Джеймса Хардена. Напомним, Харден получил повреждение, из-за чего будет вынужден пропустить один месяц. У игрока было диагностировано растяжение сухожилия правой стопы.

«На данный момент цель команды состоит в том, чтобы выяснить, как продолжить развивать нашу химию, а также найти способы побеждать в матчах», – приводит слова Харриса в своих социальных сетях обозреватель Кит Помпеи.

Харден получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (111:121). За время, проведённое на площадке, Джеймс набрал 24 очка, совершил 5 подборов и отдал 10 передач.

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