Чемпион НБА: если бы Нэш оказался на месте Керра, то выиграл титул с «Уорриорз»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Ник Янг считает, что бывший главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш, уволенный в начале нынешнего сезона, смог бы добиться успеха с «Уорриорз», если бы оказался на месте Стива Керра.
«Я считаю, что если бы вы поставили Стива Нэша на место Стива Керра, он всё равно получил бы перстень. Но он попал в команду, где Кевин Дюрант и Кайри [Ирвинг] больше сосредоточены на том, что за пределами площадки, чем на самой площадке», – сказал баскетболист в интервью YouTube-каналу fubo Sports.
Ранее Дюрант рассказал о состоянии «Нетс» после увольнения Нэша и дисквалификации Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
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