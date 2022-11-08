«Это нас убивает». Энтони Дэвис рассказал о проблемном компоненте «Лейкерс»
Поделиться
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о сложностях команды на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По словам Дэвиса, проблемой команды являются оборонительные действия.
«Мы потеряли всю нашу оборонительную мощь, и это нас убивает», — приводит слова Дэвиса ESPN US.
На старте сезона НБА «Лос-Анджелес» добыл только две победы, а в восьми матчах потерпел поражения. В последнем матче с «Ютой Джаз» калифорнийский клуб проиграл со счётом 116:139. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 14-место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Лидером является «Юта».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Ранее о проблемах «Лос-Анджелеса» мнением поделился главный тренер команды Дарвин Хэм.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
13:03
-
12:09
-
12:05
-
11:48
-
10:58
-
10:22
-
10:04
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:11
-
06:27
-
00:38
- 7 ноября 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:46
-
20:59
-
20:54
-
19:50
-
19:08
-
18:10
-
16:43
-
15:51
-
14:26
-
13:10
-
12:45
-
12:25
-
12:12
-
11:37
-
10:22
-
10:09
Партнерский контент