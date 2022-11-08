«Это нас убивает». Энтони Дэвис рассказал о проблемном компоненте «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о сложностях команды на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По словам Дэвиса, проблемой команды являются оборонительные действия.

«Мы потеряли всю нашу оборонительную мощь, и это нас убивает», — приводит слова Дэвиса ESPN US.



На старте сезона НБА «Лос-Анджелес» добыл только две победы, а в восьми матчах потерпел поражения. В последнем матче с «Ютой Джаз» калифорнийский клуб проиграл со счётом 116:139. В настоящий момент «Лейкерс» занимают 14-место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Лидером является «Юта».

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Ранее о проблемах «Лос-Анджелеса» мнением поделился главный тренер команды Дарвин Хэм.