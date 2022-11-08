Керр: очевидно, что Карри — один из величайших игроков всех времён

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр комплиментарно высказался об игроке своей команды Стефене Карри. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» Карри набрал 47 очков, совершив также восемь подборов и отдав восемь результативных передач.



«Я бы сказал, что от игры Стефа просто захватывало дух. Очевидно, что он один из величайших игроков всех времён», — приводит слова Керра Yahoo Sports.



Напомним, «Голден Стэйт» победил «Сакраменто» со счётом 116:113. Карри стал самым результативным игроком в составе обеих команд. Лучшую результативность в составе «Кингз» продемонстрировал разыгрывающий Де'Аарон Фокс, в активе которого 28 очков.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: