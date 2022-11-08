Дарвин Хэм: я пришёл в «Лейкерс» не для того, чтобы проигрывать
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о неудачном отрезке команды на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В десяти встречах калифорнийских клуб побеждал лишь дважды.
«Так будет не всегда. Мы собираемся исправить ситуацию. Я пришёл сюда не для того, чтобы проигрывать», – приводит слова Хэма пресс-служба «Лейкерс».
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 14-место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Лидером является «Юта Джаз». В прошлом матче «Лейкерс» встречались как раз с «Джаз» и потерпели поражение со счётом 116:139 (134:42, 37:34, 27:39, 18:24).
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Ранее о сложностях команды высказался её форвард Энтони Дэвис.
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