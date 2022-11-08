Дюрант: никто в НБА не обороняется против меня один на один. Это подчёркивает моё величие

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о том, что большинство команд в лиге вынуждены выставлять против него в обороне сразу несколько человек. По мнению баскетболиста, это подчёркивает его величие.

«Никто в этой лиге не хочет выпускать против меня парня для обороны один на один, поэтому они бросают на меня сразу трёх или четырёх человек в ту зону, где я получаю мяч. Баскетбол — это командный спорт, но вы столько внимания уделяете одному игроку. Это просто показывает, насколько я великий», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

В последнем матче «Бруклин Нетс» уступил в упорной борьбе «Даллас Маверикс» (94:96). Дюрант в этой встрече набрал 26 очков.

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