Дюрант: никто в НБА не обороняется против меня один на один. Это подчёркивает моё величие
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о том, что большинство команд в лиге вынуждены выставлять против него в обороне сразу несколько человек. По мнению баскетболиста, это подчёркивает его величие.
«Никто в этой лиге не хочет выпускать против меня парня для обороны один на один, поэтому они бросают на меня сразу трёх или четырёх человек в ту зону, где я получаю мяч. Баскетбол — это командный спорт, но вы столько внимания уделяете одному игроку. Это просто показывает, насколько я великий», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
В последнем матче «Бруклин Нетс» уступил в упорной борьбе «Даллас Маверикс» (94:96). Дюрант в этой встрече набрал 26 очков.
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«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.
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