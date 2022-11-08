Пол Джордж прокомментировал камбэк «Клипперс» по ходу четвёртой четверти

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал победу команды в матче с «Кливленд Кавальерс» (119:117). Стоит отметить, что «Клипперс» уступали по ходу четвёртой четверти 100:112, однако совершили камбэк и сумели выйти вперёд на последней минуте.

«Всё началось с меня, это самая большая победа. Думаю, это была одна из наших лучших игр в атаке в этом сезоне. Четыре дня из-за болезни я был вынужден пролежать в кровати. Это было тяжёлое испытание, я был немного напряжён, но теперь, когда могу вновь двигаться, все мои мысли только о баскетболе», — приводит слова Джорджа YahooSports.

На данный момент «Клипперс» занимают седьмое место в таблице Западной конференции. На счету команды шесть побед и пять поражений.

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