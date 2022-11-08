Бен Симмонс высказался о своей игре после возвращения на паркет

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс высказался о своей игре в матче с «Даллас Маверикс» (94:96). Баскетболист пропустил до этого четыре встречи из-за травмы.

В этот раз Симмонс вышел со скамейки запасных, провёл на паркете 16 минут, за которые успел набрать два очка, сделать три подбора, отдать две результативные передачи и совершить один перехват.

«Для меня было важно выйти на площадку. Просто сыграть без болей. Во время матча я чувствовал себя хорошо, не было никакого дискомфорта. Но я очень самокритичен и признаю, что сегодня сыграл ужасно, мне есть к чему стремиться. Нужно продолжать работать, чтобы снова вернуться в основу», — цитирует Симмонса ESPN.

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