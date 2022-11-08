Наставник «Бруклин Нетс» оценил игру Бена Симмонса

Исполняющий обязанности главного тренера «Бруклин Нетс» Жак Вон оценил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса в матче с «Даллас Маверикс» (94:96). Баскетболист пропустил до этого четыре встречи из-за травмы.
В этот раз Симмонс вышел со скамейки запасных, провёл на паркете 16 минут, за которые успел набрать два очка, сделать три подбора, отдать две результативные передачи и совершить один перехват.
«Приятно видеть его на площадке. Мы выпустили его на паркет в сочетании с группой игроков, которые умеют действовать на скорости и быстро принимать решения; мы надеялись, что вокруг него всегда будет несколько снайперов. Но на этом отрезке мы не реализовали много бросков. В целом Бен неплохо вошёл в игру, показал себя на скорости и держал темп игры», — цитирует Вона ESPN.
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