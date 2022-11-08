Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку очередного тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Тимофей Якушин (МБА), Трэй Томпкинс («Зенит»), Алексей Швед (ЦСКА) и Ненад Димитриевич (УНИКС).



25 очков Мартюка помогли краснодарскому клубу одержать победу в матче с саратовским «Автодором» (100:84). 25 очков, шесть передач и пять подборов Якушина внесли вклад в победу дебютанта лиги над «Самарой» (82:74).



Томпкинс в матче санкт-петербургского клуба с «Пари Нижний Новгород» (76:66) записал на свой счёт 18 очков. 24 очка и семь ассистов Шведа принесли победу армейцам над «Парма-Пари» (83:74). Димитриевич помог УНИКСу обыграть «Минск» (58:54), записав на свой счёт 22 очка.

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