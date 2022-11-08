Эмбиид рассказал, как пропуск трёх матчей повлиял на его состояние

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид оценил своё состояние после возвращения на паркет. Напомним, баскетболист пропустил до этого три игры: два матча с «Вашингтон Уизардс» и одну встречу с «Нью-Йорк Никс». Сообщалось, что Эмбиид перенёс болезнь, не связанную с коронавирусом.
«Сейчас моё тело в порядке. В этом матче я не очень хорошо бросал — реализация была меньше 50 процентов. Так что мне просто нужно вернуться в привычный ритм и действовать более агрессивно. Что касается действий команды в защите, то мы позволили совершить несколько лёгких бросков без сопротивления, но в целом в обороне мы были довольно хороши», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.
Напомним, этой ночью «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Финикс Санз» со счётом 100:88. Эмбиид в этой встрече оформил дабл-дабл (33 очка и 10 подборов).
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