Стефен Карри: никогда так не радовался победе в 11-м матче сезона

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри прокомментировал непростую победу команды в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113). Действующим чемпионам удалось прервать неудачный отрезок, который насчитывал пять поражений подряд.
«После матча я сказал парням, что никогда не был так рад победе в 11-й игре регулярного чемпионата, просто потому, что она была нам необходима. Каждый вечер мы выходили на площадку, зная, что можем играть лучше, понимая, что нам нужно делать, но не воплощали мысли в усилия на паркете.
После этого ты возвращаешься домой и чувствуешь, как тебя гнетёт и тревожит мысль: «Нам просто нужна победа». К счастью, мы её добились, но нам ещё предстоит поработать над тем, чтобы показывать качественную игру в течение всех 48 минут», — цитирует Карри Clutch Points.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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