Менеджер клуба НБА: Ирвинг может больше не сыграть в лиге

Генеральные менеджеры нескольких клубов НБА высказались о будущем разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Напомним, игрок был отстранён от матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.
The Athletic удалось пообщаться с 11 руководителями клубов. По информации источника, все из них признались, что откажутся принимать участие в сделке по обмену Ирвинга и не будут рассматривать его подписание в следующее межсезонье, когда у Кайри истечёт контракт с «Бруклином». Ниже представлены заявления некоторых функционеров.
«Кайри — полная противоположность тому игроку, за которого вы готовы отдать большие деньги», — сказал один из генеральных менеджеров.
«Я думаю, что Кайри может больше не сыграть в НБА», — сказал другой руководитель.
«С этого момента для Ирвинга будут иметь место только однолетние контракты», — сказал один из руководителей фронт-офиса.
«После того как Nike разорвал с Кайри контракт, ему стало ещё тяжелее», — сказал владелец одной из команд.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 8 ноября 2022
-
21:41
-
21:18
-
20:54
-
20:13
-
19:59
-
19:31
-
19:15
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:46
-
16:21
-
15:40
-
14:51
-
14:23
-
13:03
-
12:09
-
12:05
-
11:48
-
10:58
-
10:22
-
10:04
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:11
-
06:27
-
00:38
- 7 ноября 2022
-
23:53