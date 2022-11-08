Менеджер клуба НБА: Ирвинг может больше не сыграть в лиге

Генеральные менеджеры нескольких клубов НБА высказались о будущем разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Напомним, игрок был отстранён от матчей за антисемитскую публикацию в социальных сетях.

The Athletic удалось пообщаться с 11 руководителями клубов. По информации источника, все из них признались, что откажутся принимать участие в сделке по обмену Ирвинга и не будут рассматривать его подписание в следующее межсезонье, когда у Кайри истечёт контракт с «Бруклином». Ниже представлены заявления некоторых функционеров.

«Кайри — полная противоположность тому игроку, за которого вы готовы отдать большие деньги», — сказал один из генеральных менеджеров.

«Я думаю, что Кайри может больше не сыграть в НБА», — сказал другой руководитель.

«С этого момента для Ирвинга будут иметь место только однолетние контракты», — сказал один из руководителей фронт-офиса.

«После того как Nike разорвал с Кайри контракт, ему стало ещё тяжелее», — сказал владелец одной из команд.

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