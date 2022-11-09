Дарвин Хэм назвал три компонента, в которых «Лейкерс» уступают сопернику

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм назвал три компонента, которые нужно исправить в игре команды, сообщает Spectrum SportsNet. По мнению наставника, в первую очередь необходимо наладить фазу перехода из атаки в защиту, сократить количество ненужных фолов в обороне и выигрывать больше подборов у своего щита.
На старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лейкерс» одержали победы лишь в двух встречах, а в восьми матчах калифорнийский клуб терпел поражения. В последней встрече «озёрники» уступили «Юте Джаз» со счётом 116:139. На данный момент подопечные Хэма занимают 14-е место в таблице Западной конференции.
Стоит отметить, что в этом матче «Лейкерс» уступили своему сопернику по подборам в защите (26:31).
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».
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