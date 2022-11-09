Стивен Эй Смит: «Нетс» своими требованиями пытаются унизить Кайри Ирвинга

Известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что руководство «Бруклин Нетс» пытается унизить разыгрывающего команды Кайри Ирвинга, предъявляя ему список требований и условий, выполнение которых позволит ему вернуться на паркет.

«Вы заходите слишком далеко, понимаете? Человек извинился и был отстранён, на этом всё должно закончиться. Теперь вы должны принять решение о том, хотите ли вы видеть Кайри в своей команде. Хотите вы его оставить до конца года или можете отпустить, заставив сидеть дома, но тогда вам придётся заплатить ему, если не получится согласовать обмен. Это же элементарные вещи.



Но выдвигать список требований, которые он должен выполнить… Мне кажется, вы пытаетесь его унизить. Именно поэтому Джейлен Браун заявил, что чернокожие люди не останутся в стороне от этой ситуации, и я буду одним из тех, кто будет рупором и поднимет адскую волну по этому поводу. Оставьте человека в покое. Оставьте Кайри в команде или отпустите его», — цитирует Смита Yahoo Sports.

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