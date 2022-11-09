Пресс-секретарь Белого дома раскрыла требование Джо Байдена по делу Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден-младший потребовал от своей администрации добиваться от российский стороны улучшения условий содержания баскетболистки Бриттни Грайнер. Напомним, Грайнер арестована в России за контрабанду запрещённых веществ. В настоящий момент она отбывает наказание в колонии.
«Каждая минута, в течение которой Бриттни Грайнер вынуждена находиться под неправомерным задержанием в России, — это слишком долгая минута. Поскольку администрация продолжает неустанно работать над её освобождением, президент поручил администрации убедить её российских надзирателей улучшить обращение с ней и условия, которые ей приходится терпеть в исправительной колонии», — приводит слова Жан-Пьер ESPN US.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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